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2月2日凌晨3时许，恩黔高速黔宣向21km路段有车辆发生多车追尾事故，十六车连环相撞，大量车辆滞留现场！在零下3℃低温条件下，高警宣黔大队连续奋占5个小时，克服各种困难，迅速进行了处置。
昨日是节后上班第一天，全省铁路迎来春运返程高峰，武汉铁路局发送旅客83万人次，加开114趟客运列车。其中，高铁（动车）承担60%以上运能，武汉火车站当日发送旅客10 3万人次，创今年春运新高。
熬过了5天的风雨雪降温，市民们今起终于可以见到灿烂的阳光了，而且将持续3天，不过因雨后初晴，今晨我省部分地区有浓雾，请外出的朋友放慢车速，注意安全。
baby的3处纹身意外曝光了，而这些纹身与2个男人有关系。第一处纹身在脚上，是一朵绽放的花。当时她才出道不久，刚刚有一点小名气，她希望自己这个花骨朵能够慢慢盛放……
2月2日下午，省高警钟祥大队民警在沪蓉高速公路钟祥段巡逻时，发现前方应急车道停着一辆白色轿车，一男子正在车辆尾部聚精会神“忙碌”着，原来他正在反复按压的号牌数字“8”，竟是一张“号牌贴”！
有站不进，游动停靠在周边高价揽客，10公里路程要价50元甚至80元。昨日，乘客王先生痛斥武汉火车站外，部分出租车漫天要价。相关部门表示，将加强巡逻执法管控。
4年后，如果你还在武汉，你将庆幸自己没离开这座城市！机场线、6号线、东湖绿道、BRT…武汉正悄悄发生着巨变！如果4年后你还在武汉，你将庆幸自己没离开这座城市！赶紧来看看4年内，武汉各个区将发生怎样天翻地覆的变化吧！
启动规划建设“长江新城”，以超前理念、世界眼光，打造代表城市发展最高成就的展示区、全球未来城市的样板。规划优化武汉长江主轴，重点围绕主城区长江段，集中展示长江文化、生态特色、发展成就和城市文明，打造世界级城市中轴文明景观带。
2017年才刚刚开始，武汉就连续给我们发了一系列的 "民生红包 "，这不，关于技能人才方面最近又出台了一些新政策，市外人才可获30万安家费、技能人才可进国家事业单位、职称免考英语和计算机 这一连串以前连想都不敢想的福利政策，现在即将要实现了！
还以为社保卡=医保卡？还在为社保卡无法异地使用伤透脑筋？好消息来了！人社部近日发话：2017年社保卡将基本实现全国一卡通！不仅可以异地看病买药，还能交水电费、借书、网上挂号、申请出国、当公交卡刷、领工资…………赶紧来看看吧！
武汉人，你对家乡了解吗？武汉常用电话号码有哪些？武汉特色的购物市场有哪些？武汉流弊的医院有哪些？武汉地铁首末班时间是多少？想在武汉生活得更便捷，这些信息，你不能不掌握！
在武汉，选择在哪个区买房很重要，这直接决定了你会凭借这套房子享受到什么样的教育资源，尤其现在禁止跨区择校。对于没有关系来择校的大多数人来说，一套学区房是最有保障的。想要购买学区房，你得知道什么才是真正的学区！为了让家长们少走弯路，精心汇总武汉学区房和重点学校，再也不怕学区房套路深！
盆友们，这个春节过得还好吗？是不是和小编一样，觉得精神萎靡、疲惫焦躁、不想上班？那么，遗憾地告诉你，你患上了节后综合症！小编回忆了下过年七天的生活，发现得病不是没有原因滴！初一至初六，吃吃吃！初七，起床的时候……节后综合症！
中国人做什么事情都讲究开门红，在娱乐圈一直顺风顺水的范冰冰，更是在2017新春之际登上了美国《时代周刊》封面，真的是旺到挡都挡不住啊。
导语：新的一年大家准备好迎接满满的好运了吗？今天，就将12星座2017幸运色献上。新年开春第一件衣服不如就买自己的幸运色吧~好的开始，幸运一年！（内容来源于：时尚cosmo）白羊座（3
导语：时装终极梦想是什么？一定是高级定制。高级定制的法语叫HauteCouture——作为奢华的代名词，它美轮美奂、精致细腻，但在背后凝聚了无数设计师与工匠们的心血。那么一条裙子要耗
春节参加某农庄组织民俗活动，民间艺人表演“眼睛提水桶”，带有自残倾向的表演让乡村中国年的年味变了味
武汉动物园竹林里，有游客在竹子上刻字。呼唤旅游文明，在旅游景点刻名字留字，是件不文明不光彩的事
楼主在汉口公安路街头看到，有居民将一辆辆废旧自行车锁在地锁上，给自家的小汽车占车位
今天上午，一位行动不便的老人下车，鄂AHK281司机见状忙从驾驶室起身将老人送出车门，并嘱咐老人过细
老硚口区税务局楼房反映解放初的建筑风貌，保存完整，建议发挥它的最大作用，改建为市财税历史博物馆