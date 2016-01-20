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新年有“鱼”

01-09 21:22　新华社

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习近平会见津巴布韦总统穆加贝

01-09 20:48　中国新闻网

习近平会见津巴布韦总统穆加贝

云南武警进行反恐演练 多兵种配合解救“人质”

01-09 21:51　中国新闻网

云南武警进行反恐演练 多兵种配合解救“人质”

护航春运进工地

01-09 21:22　新华社

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鲜播报
湖北人为何被称为“九头鸟”？湖北人一定要看看！

湖北人为何被称为“九头鸟”？湖北人一定要看看！

“天上九头鸟，地下湖北佬”。因为这句话，“九头鸟”一词，成了湖北人的代号。也因为这句话，一些不了解历史的人，就错误的理解为湖北人精明、狡猾、骗子。让多数湖北人有过难堪之境，不知如何回应。

今天跟记者去个神秘的地方，就在东湖畔，你100%没去过

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在你眼中，风驰电掣的动车，是不是永远都是光洁如新？可是，你知道吗？动车组长距离高速运行，白色的车身容易弄脏。图为穿越雾霾区的列车，特别是近期不少地区雾霾严重，车身附着的污渍更多。有网友调侃：“当和谐号遇上雾霾天，就会变成一颗高速奔跑的茶叶蛋……”

惊艳！老武汉的样子被这群大学生画进384个字里了！

惊艳！老武汉的样子被这群大学生画进384个字里了！

冬天腊梅花，夏天石榴花，晴天都是人，雨天都是伢，冯翔的《汉阳门花园》让你发现，原来武汉话可以这么好听，更惊艳的来了，下面这本书能让你寻到老武汉的模样，大武汉的秘密都藏在384个汉字里，历时两年的“字绘武汉”计划完成。这些由武汉元素符号组成的汉字，终于集结成书，作业升级成作品，大江大湖大武汉都绘进了字里。

湖北将打造50个特色小镇，你的家乡会上榜吗？|已有5地入选全国首批特色小镇

湖北将打造50个特色小镇，你的家乡会上榜吗？|已有5地入选全国首批特色小镇

生态环境优美、建筑风格雅致、卫生面貌整洁，还具有鲜明的产业特色……这样宜居宜业小镇将在湖北出现。湖北已出台《关于加快特色小（城）镇规划建设的指导意见》，提出力争3到5年，在全省规划建设50个国家及省级特色小（城）镇。那么，这些特色小（城）镇怎么建？在哪建呢？……

都在晒2016个人年账单，你敢看吗？武汉人，你们的生活超乎想象……

都在晒2016个人年账单，你敢看吗？武汉人，你们的生活超乎想象……

今天，不少武汉人的朋友圈，都被这份账单刷了屏。请点击此处输入图片描述看到下面这个，网友们都炸了锅！大家来数数，个、十、百、千、万、

惊呆！中国包子铺开到哈佛门口，老美排长队等，几周销售破2亿！

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＂跟大腕儿叫板的包子＂包子，是所有华裔的乡愁，出国后想再见包子一面，已然奢侈。（没错，就是你理解的那个包子。）不过最近，有一个妙不可言的人，将包子店开到哈佛门口，解了乡愁。

惨痛！16岁少女绑住亲生母亲，将其折磨致死……只是为了让父亲妥协

惨痛！16岁少女绑住亲生母亲，将其折磨致死……只是为了让父亲妥协

惨痛！16岁少女绑住亲生母亲，将其折磨致死……只是为了让父亲妥协，一次次恶作剧父亲以为是孩子闹脾气，最终妻子停止呼吸。

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  • 朴信惠水光肌VS石原元气妆
    01-09 15:29

    朴信惠水光肌VS石原元气妆

    很多人喜欢欧美妆，觉得底妆感和眼妆都具有很强的存在感且注重修饰轮廓，修容粉一年见铁皮有木有？！欧美妆容有三宝修容厚唇挑高眉，日韩妆

  • 胡歌李易峰颜值靠遗传
    01-09 15:21

    胡歌李易峰颜值靠遗传

    胡歌老爸也是型男一枚、吴亦凡妈妈年轻时就长发飘飘、杨洋妈撞脸邓丽君、李易峰老爸颜值超儿子。说出这些话的原因是明星爸妈的照片遭曝光，

  • 《孤芳》特效只值2毛？
    01-09 10:09

    《孤芳》特效只值2毛？

    已经开播的《孤芳不自赏》收视率屡创新高，但这口碑却不见起色，尤其特效被网友们吐槽的简直体无完肤。不少网友都说《孤芳不自赏》这种抠

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