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昨天是2016年的最后一天，新开街的中山大道人气火爆，引领全城热闹跨年。
昨日是元旦小长假第一天，武汉铁路迎来旅客出行高峰，三大火车站共发送旅客26万人次。据中国铁路总公司统计，在全国铁路出行十大热门城市中，武汉发送旅客量仅次于北京、上海、广州，位居全国第四位。
30日，武汉交警发布元旦假期交通预警，称刚刚开放的东湖绿道将吸引大量游客，周边道路交通压力将显著上升。建议市民驾车到车流量相对较少的落雁景区，再步行或骑自行车、坐景区电瓶车等进入绿道游玩
昨日影片导演宋晓飞、董旭，主演肖央、代乐乐、克拉拉现身江城为新片造势，影片讲述了以肖央为首的“五贱客”爆笑辗转于闫妮、代乐乐、克拉拉三位女神之间的趣事
“除了在路口要等红绿灯外，BRT真的是一路顺畅;BRT1路的公交车也非常宽敞透亮，一点噪音都没有!”昨日上午10时，家住关山大道哈乐城小区的30岁市民熊超和妻子搭乘武汉BRT1路时感叹不已。
从28日夜间开始，新一轮污染天气席卷我省。昨日，全省部分地区出现重污染天气。预计元旦假期，我省空气质量不会有太大改观，中西部地区会出现重污染天气。
“老街新开，景观漂亮了，文化味也浓了，最让我们这些老武汉高兴的是，把这些老字号都迁了回来，让人回味无穷。”
昨日是元旦小长假第一天，长江日报记者沿着武汉地铁与中山大道重叠的各站探访发现，江汉路站内的客流已堪比春运时的火车站。
网上订餐平台“饿了么”日前发布《2016年吃货数据报告》。记者昨日了解到，武汉去年点外卖最多的是名“90后”创业者，去年一年点了875份外卖，花费超10万元。
元旦小长假首日，湖北25家重点景区共接待游客38万人次。不少重量级旅游新业态产品对外开放，游客们纷纷“尝鲜”跨年。全长28 7公里的武汉东湖绿道串联起东湖的磨山、听涛、落雁三大景区，成为武汉市的一张靓丽新名片。
现在你是否在看浙江卫视的跨年晚会了？有小鲜肉、有当红偶像、有神秘大咖，也有江湖老炮……跟往年一样，各大卫视都会在跨年晚会上下足功夫撑台面，不然怎么彰显出自己在江湖中的地位呢？
大家都知道，武汉义务教育入学以对口形式为主，2016最新版武汉初中排名前三十强出炉啦，到底哪些学校名列前茅？又有哪些小学对口？继续往下看吧~
近日，国务院发布《关于促进中部地区崛起“十三五”规划的批复》，中部地区将迎来新一轮的政策利好期。数据显示，中部地区包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南6省，2015年底人口3 65亿人，占全国总人口的26 5%。
桃红梨白：媒体人、专栏作家葛怡然的原创类娱乐自媒体，致力于有态度的娱乐。公众号：geyiran666。 文丨怡然&伊玲&谦叔 图丨来源于网络
近日，备受期待的《欢乐颂2》终于曝光了首组剧照，五美的造型依旧是国产时装剧的良心，但相比于第一季却有了很多变化。升级版的五美造型，
最近，我们的钻石级潮男余文乐被多家媒体曝出了新恋情，相信有不少宇宙cp的忠实粉们这下要失望了，在新晋影后周冬雨的凝视下，看看究竟是谁
一下肢残疾人开着代步车欲进入中山大道，被执勤人员拦了下来，被告知：车辆不能进入，残疾人只好开车离开
31日，亚洲舞王韩国人气天团HOT明星张佑赫出席武汉某医院周年庆明星见面会，保镖护驾频招手引美女尖叫
昨天新洲四中校团委组织志愿者走进旧街杨山福利院为该院73位老人送上暖暖的爱心，这已是连续第八年
从南京路到六渡桥除允许公交行驶外，其余车辆不得入内的，但擅闯或者企图闯入中山大道的电动车自行车很多
昨天，改造后的汉口中山大道开街，由曾宪德先生撰写的《汉口老通城曾家》首发式在江汉路新华书店里举行