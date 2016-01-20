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汉口发展大道二环线高架桥下发生一起车祸：一辆轿车行驶中与一辆停在路边的公交车追尾，轿车随即起火并引燃公交车，导致两车均被完全烧毁，肇事轿车司机弃车逃逸，所幸事故现场未造成人员伤亡。
昨日，武汉市公交交管部门表示，刚刚过去的一周该市交通拥堵情况有所缓解。交管表示，地铁 6 号线、中山大道、东湖绿道、雄楚大道 BRT 同时开通已有一些时日，新的大规模施工尚未完全开始，施工对道路交通拥堵影响下降
“现在小学生的大部分作业，都要求家长帮忙订正，甚至连作文都得批改。”本地某知名论坛中，一位一年级学生的家长为孩子的作业问题发帖，引发1万多人转发、众网友跟帖。
1月8日，柳岩等明星亮相2016某社交网站星光之夜红毯。当天，柳岩身穿抹胸裤装现身，化身“女王攻”，俯身灿笑秀事业线。
昨天早晨，一美女司机因车出故障，她在高速公路上随意拦车求助时被过往的车辆撞飞一米多远，高速公路监控拍下了这惊心动魄的一幕，所幸无大碍逃过一劫。
运钞车行驶途中被“劫匪”逼停，押运员与“劫匪”发生枪战，一名“劫匪”趁乱抢走款箱，警方迅速出动特警和无人机围追堵截，最终抓获“劫匪”。昨天，这惊险的一幕出现在武汉市金融押运防暴反抢联合演练现场。
“天上九头鸟，地下湖北佬”。因为这句话，“九头鸟”一词，成了湖北人的代号。也因为这句话，一些不了解历史的人，就错误的理解为湖北人精明、狡猾、骗子。让多数湖北人有过难堪之境，不知如何回应。
在你眼中，风驰电掣的动车，是不是永远都是光洁如新？可是，你知道吗？动车组长距离高速运行，白色的车身容易弄脏。图为穿越雾霾区的列车，特别是近期不少地区雾霾严重，车身附着的污渍更多。有网友调侃：“当和谐号遇上雾霾天，就会变成一颗高速奔跑的茶叶蛋……”
冬天腊梅花，夏天石榴花，晴天都是人，雨天都是伢，冯翔的《汉阳门花园》让你发现，原来武汉话可以这么好听，更惊艳的来了，下面这本书能让你寻到老武汉的模样，大武汉的秘密都藏在384个汉字里，历时两年的“字绘武汉”计划完成。这些由武汉元素符号组成的汉字，终于集结成书，作业升级成作品，大江大湖大武汉都绘进了字里。
生态环境优美、建筑风格雅致、卫生面貌整洁，还具有鲜明的产业特色……这样宜居宜业小镇将在湖北出现。湖北已出台《关于加快特色小（城）镇规划建设的指导意见》，提出力争3到5年，在全省规划建设50个国家及省级特色小（城）镇。那么，这些特色小（城）镇怎么建？在哪建呢？……
今天，不少武汉人的朋友圈，都被这份账单刷了屏。请点击此处输入图片描述看到下面这个，网友们都炸了锅！大家来数数，个、十、百、千、万、
＂跟大腕儿叫板的包子＂包子，是所有华裔的乡愁，出国后想再见包子一面，已然奢侈。（没错，就是你理解的那个包子。）不过最近，有一个妙不可言的人，将包子店开到哈佛门口，解了乡愁。
惨痛！16岁少女绑住亲生母亲，将其折磨致死……只是为了让父亲妥协，一次次恶作剧父亲以为是孩子闹脾气，最终妻子停止呼吸。
很多人喜欢欧美妆，觉得底妆感和眼妆都具有很强的存在感且注重修饰轮廓，修容粉一年见铁皮有木有？！欧美妆容有三宝修容厚唇挑高眉，日韩妆
胡歌老爸也是型男一枚、吴亦凡妈妈年轻时就长发飘飘、杨洋妈撞脸邓丽君、李易峰老爸颜值超儿子。说出这些话的原因是明星爸妈的照片遭曝光，
已经开播的《孤芳不自赏》收视率屡创新高，但这口碑却不见起色，尤其特效被网友们吐槽的简直体无完肤。不少网友都说《孤芳不自赏》这种抠
城中村改造，房屋一倒，粉尘四起，搞得周边乌烟瘴气，久久不见清亮，如此大规模制造尘埃，实属不该
小雨中从长堤街工地围栏的小孔中拍了3张照片，183岁的保寿硚被顶起来了，搬家，待商业楼盘完工后回迁
路过月湖桥看到旁边的“双子桥”汉口段桥墩已经建好一半，应该2017年就可以通车缓解目前月湖桥的压力吧
路过中山大道去搭乘地铁，走马观花看看新开城市亮点，开街还没有多长时间，屋面怎么就开始渗水了？
昨天下午路过一小区看到，一位家政人员模样的女子，没有任何防护措施就悬在窗台上做清洁，非常危险