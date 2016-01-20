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哈绥高速发生多车连环相撞事故

01-26 17:53　中国新闻网

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南京街头张灯结彩迎新春

01-26 19:27　中国新闻网

南京街头张灯结彩迎新春

江苏扬州年味浓 十座城门挂春联迎新春

01-26 19:27　中国新闻网

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重庆女保安练习骑马巡逻成一道亮丽风景线

01-26 19:27　中国新闻网

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鲜播报
没想到你是这样的武汉？看过这份简历就知道了！

没想到你是这样的武汉？看过这份简历就知道了！

武汉是一座美丽的、有温度的城市，当远方的朋友来武汉做客，我们如何接待？以下是武汉的个人简历，我住在中国中心地带，别个都说我“九省通衢”，克哪里都超级方便！虽然我看上克还蛮年轻，其实我已经3500岁鸟，从春秋时期开始就是军事商业重镇。

2016年湖北年度总结出炉！敢看到最后的我敬你是条汉子！

2016年湖北年度总结出炉！敢看到最后的我敬你是条汉子！

1年的时间，365天、8760小时、31536000秒 每一分一秒都记录着过去的往事，说长也长，说短其实也很短，一年到头，我们都有份自己的工作总结，湖北也有！这是湖北2016年的年度总结，帮你更深入的了解她！

过年前的武汉VS过年后的武汉，看哭所有武汉人！！

过年前的武汉VS过年后的武汉，看哭所有武汉人！！

你只看过现在热闹的大武汉。你知道它几天后前的景象吗？武汉将产生翻天覆地的变化！一年一度的人类大迁徙在这几天上演，据说：“将近500万人离开武汉回乡过年！当他们离开武汉回家过年，武汉将要变成一座 空城 了！

凌晨3点的汉口火车站，每一幕都触动所有想要回家的人！

凌晨3点的汉口火车站，每一幕都触动所有想要回家的人！

火车站，透视着每一个城市平凡人的动容瞬间，有情意难舍，有殷切期盼，有艰辛与无助，也有守候与温暖……在这个夹杂着各种人间冷暖，各种情愫百味的流动空间里，嘈杂喧嚣满载着浓浓情意并行，开启了每一个人的春节回家路。

武汉最新14大土豪区曝光，住在这些地方的武汉吖要发达了！

武汉最新14大土豪区曝光，住在这些地方的武汉吖要发达了！

武汉“新书记”一锤定音：启动规划建设长江新城。长江新城的规划面积应在20平方公里以上，无疑将是武汉未来五年投资建设的焦点，更是江城的“金名片”，各种界500强将在此安设。通俗点，新城应该聚财气和人气，也就是未来武汉最名副其实的土豪区！住在这里的武汉吖，你们要发达了！

紧急提醒！初一之后大降17℃，多地还有雪！春节期间湖北17地市州全都是雨雨雨……

紧急提醒！初一之后大降17℃，多地还有雪！春节期间湖北17地市州全都是雨雨雨……

眼看着就要过年了，还剩一天！还剩一天！还剩一天！相信很多小伙伴已经提前进入，无心工作学习、坐等放假模式了，这几天，湖北的天气也是好到炸！阳光普照大地，处处洋溢着过年的喜悦气氛！小伙伴们别高兴的太早了，冷空气到货，天气将“乱套”。

可怕！妹纸丽江旅游遭数人围殴、划烂脸，还被录视频！“如果2月11日之后我消失了，那我一定被...”

可怕！妹纸丽江旅游遭数人围殴、划烂脸，还被录视频！“如果2月11日之后我消失了，那我一定被...”

昨天上午，一则“女子丽江遭暴打”的新闻登上了微博热搜头条，微博用户@琳哒是我 昨晚21:57发微博称 ：2016年11月11日在丽江旅游时，凌晨3:30在宁蒗烧烤摊遭到一群男子的无端殴打，伤势严重并导致毁容！

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熊孩子们都放假了 快带他们去武汉这些地方

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  • 学高圆圆范冰冰穿披肩大衣 冬季养膘好藏肉
    01-25 10:18

    学高圆圆范冰冰穿披肩大衣 冬季养膘好藏肉

    在这个寒冷的冬季，你一定会为选择温度还是风度而头疼，不放来看看明星们的搭配，用披肩领大衣保暖的同时还可以显瘦。　　明星示范明星示范

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    01-25 10:06

    景甜巴黎惊艳秀香肩锁骨

    2017春夏巴黎高级定制时装周已经拉开帷幕，作为首日的亮点，景甜惊艳亮相Christian Dior2017春夏高订秀。本季高定时装周第一日便百花齐放

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    01-25 09:53

    迪玛希旧照非主流

    最近，在《歌手》里夺冠的哈萨克斯坦歌手迪玛希成为2017年我们新上任的国民老公，一首《一个忧伤者的求救》惊艳四座，关键是，这位94年的进

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