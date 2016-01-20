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长沙中老年人“跳湖”冬泳迎新年

01-01 12:02　中国新闻网

长沙中老年人“跳湖”冬泳迎新年

你好，2017

01-01 01:54　新华网

你好，2017

中国各地迎来元旦小长假出行高峰

12-30 22:48　中国新闻网

中国各地迎来元旦小长假出行高峰

武汉造世界第一高桥通车 桥面至谷底相当于200层楼

12-30 09:14　新华网 长江日报

武汉造世界第一高桥通车 桥面至谷底相当于200层楼

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  • 武汉市民走出家门跨年迎新

    武汉市民走出家门跨年迎新

    01-01 10:10　 焦点图

    昨天是2016年的最后一天，新开街的中山大道人气火爆，引领全城热闹跨年。

  • 武汉三大火车站 昨发送旅客量全国第四

    武汉三大火车站 昨发送旅客量全国第四

    01-01 10:15　 焦点图

    昨日是元旦小长假第一天，武汉铁路迎来旅客出行高峰，三大火车站共发送旅客26万人次。据中国铁路总公司统计，在全国铁路出行十大热门城市中，武汉发送旅客量仅次于北京、上海、广州，位居全国第四位。

  • 武汉假期交通预警:东湖绿道周边拥挤

    武汉假期交通预警:东湖绿道周边拥挤

    01-01 10:20　 焦点图

    30日，武汉交警发布元旦假期交通预警，称刚刚开放的东湖绿道将吸引大量游客，周边道路交通压力将显著上升。建议市民驾车到车流量相对较少的落雁景区，再步行或骑自行车、坐景区电瓶车等进入绿道游玩

  • 《情圣》武汉路演 肖央透露自己马上做导演

    《情圣》武汉路演 肖央透露自己马上做导演

    12-30 10:49　 焦点图

    昨日影片导演宋晓飞、董旭，主演肖央、代乐乐、克拉拉现身江城为新片造势，影片讲述了以肖央为首的“五贱客”爆笑辗转于闫妮、代乐乐、克拉拉三位女神之间的趣事

  • BRT日均客流量达50万 市民弃私车乘公交

    BRT日均客流量达50万 市民弃私车乘公交

    01-01 10:59　长江日报 焦点图

    “除了在路口要等红绿灯外，BRT真的是一路顺畅;BRT1路的公交车也非常宽敞透亮，一点噪音都没有!”昨日上午10时，家住关山大道哈乐城小区的30岁市民熊超和妻子搭乘武汉BRT1路时感叹不已。

  • 新一轮污染天气来袭 元旦空气质量不佳

    新一轮污染天气来袭 元旦空气质量不佳

    01-01 10:25　 焦点图

    从28日夜间开始，新一轮污染天气席卷我省。昨日，全省部分地区出现重污染天气。预计元旦假期，我省空气质量不会有太大改观，中西部地区会出现重污染天气。

鲜播报
市民排队3小时只为尝老汉味 老通城豆皮每人限购2份

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“老街新开，景观漂亮了，文化味也浓了，最让我们这些老武汉高兴的是，把这些老字号都迁了回来，让人回味无穷。”

中山大道地铁站人流爆棚 进出江汉路乘客总量约30万

中山大道地铁站人流爆棚 进出江汉路乘客总量约30万

昨日是元旦小长假第一天，长江日报记者沿着武汉地铁与中山大道重叠的各站探访发现，江汉路站内的客流已堪比春运时的火车站。

武汉人订外卖排全国第四 90后创业者一年点875份外卖

武汉人订外卖排全国第四 90后创业者一年点875份外卖

网上订餐平台“饿了么”日前发布《2016年吃货数据报告》。记者昨日了解到，武汉去年点外卖最多的是名“90后”创业者，去年一年点了875份外卖，花费超10万元。

元旦小长假首日 湖北25家重点景区迎客38万人次

元旦小长假首日 湖北25家重点景区迎客38万人次

元旦小长假首日，湖北25家重点景区共接待游客38万人次。不少重量级旅游新业态产品对外开放，游客们纷纷“尝鲜”跨年。全长28 7公里的武汉东湖绿道串联起东湖的磨山、听涛、落雁三大景区，成为武汉市的一张靓丽新名片。

收好不谢！各大卫视的跨年晚会攻略，你准备好遥控器了吗？

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现在你是否在看浙江卫视的跨年晚会了？有小鲜肉、有当红偶像、有神秘大咖，也有江湖老炮……跟往年一样，各大卫视都会在跨年晚会上下足功夫撑台面，不然怎么彰显出自己在江湖中的地位呢？

新出炉！2016武汉全市初中前30强排名！连对口小学都给你找好了！

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大家都知道，武汉义务教育入学以对口形式为主，2016最新版武汉初中排名前三十强出炉啦，到底哪些学校名列前茅？又有哪些小学对口？继续往下看吧~

新一轮中部崛起，武汉长沙郑州合肥谁将领衔？

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近日，国务院发布《关于促进中部地区崛起“十三五”规划的批复》，中部地区将迎来新一轮的政策利好期。数据显示，中部地区包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南6省，2015年底人口3 65亿人，占全国总人口的26 5%。

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  • 影后马思纯背后不止蒋雯丽
    12-30 10:27

    影后马思纯背后不止蒋雯丽

    桃红梨白：媒体人、专栏作家葛怡然的原创类娱乐自媒体，致力于有态度的娱乐。公众号：geyiran666。　　文丨怡然&伊玲&谦叔 图丨来源于网络

  • 《欢乐颂2》你们的五美变了
    12-30 10:14

    《欢乐颂2》你们的五美变了

    近日，备受期待的《欢乐颂2》终于曝光了首组剧照，五美的造型依旧是国产时装剧的良心，但相比于第一季却有了很多变化。升级版的五美造型，

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    曝新"乐嫂"衣品不输周冬雨

    最近，我们的钻石级潮男余文乐被多家媒体曝出了新恋情，相信有不少宇宙cp的忠实粉们这下要失望了，在新晋影后周冬雨的凝视下，看看究竟是谁

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