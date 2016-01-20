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武汉都市圈等要着重保护城市绿地和湿地系统，治理河湖水生态环境，科学推进河湖水系联通，保护优质耕地。
春节过后，无心工作ing，看着银行卡余额，感觉心拔凉拔凉的，现在唯一能让我振作起来的，恐怕只有一件事，就是涨工资！你别说，还真有武汉伢要涨工资了！
国人最爱“节后返程中转”城市为：天津、郑州、西安、武汉、昆明、福州、厦门、成都、沈阳、南昌。
刘德华上月17日发生坠马意外，农历年都在香港养和医院养伤，贴心的他怕粉丝挂心，大年初七，他在官网亲笔字加可爱的图释，向情同家人的歌迷祝福。
2月4日，NBA常规赛继续进行，火箭队与公牛队的上半场比赛刚刚结束，而在半场休息期间，火箭队也正式举行了姚明球衣退役仪式。
女顾客早上起床在酒店房间裸身刷牙时，淋浴间的玻璃门突然破裂，女顾客身上多处被玻璃划伤。
春节期间，互联网企业大数据中心发布2017年春节“空城指数”，武汉排名全国第九。这一榜单引发不少武汉市民共鸣：“今年春节，武汉确实比较空。”武汉空城率48 18%，也就是说，近一半人口离开这座城市外出过年。
春节前，中国共产党武汉市第十三次代表大会胜利闭幕。大会上批准通过的党代会报告，提出加快建设现代化、国际化、生态化大武汉的目标，为大武汉的复兴提供了一份既气势恢宏又细致入微的蓝图和纲领。复兴大武汉，不是仅仅停留在纸面和文件里，而是发生发展于一草一木、一街一巷，也实实在在地落在我们每一个人的身上。
出门一定记得带身份证！实名制这股大风已经吹到人类的各个角落，除了飞机票、火车票、支付宝…不久后，长途汽车票也将加入实名大军！总之，从3月1日起不管是乘汽车还是火车动车飞机，都需要验证身份证了，大家一定要记得带啊！同时，出门在外也要注意保管自己的证件和贵重物品，弄丢了可就麻烦噜~
“五险一金”关系到我们每个人的切身利益，与大家生活息息相关。五险一金不等同于社保，社保是社会保险的简称，是指养老保险、医疗保险、生育保险、失业保险、工伤保险五个险种。而五险一金除了以上五个险种还包含住房公积金。
据全国肿瘤登记中心统计，2015年全国约有430万人确诊癌症，280万人因癌症去世。癌症大数据显示，大约60%的癌症死亡可以通过减少可控危险因素来预防。如何治疗癌症，是大家关注的，但当心不要走入误区。
在武汉，选择在哪个区买房很重要，这直接决定了你会凭借这套房子享受到什么样的教育资源，尤其现在禁止跨区择校。对于没有关系来择校的大多数人来说，一套学区房是最有保障的。想要购买学区房，你得知道什么才是真正的学区！为了让家长们少走弯路，精心汇总武汉学区房和重点学校，再也不怕学区房套路深！
武汉人，你对家乡了解吗？武汉常用电话号码有哪些？武汉特色的购物市场有哪些？武汉流弊的医院有哪些？武汉地铁首末班时间是多少？想在武汉生活得更便捷，这些信息，你不能不掌握！
中国人做什么事情都讲究开门红，在娱乐圈一直顺风顺水的范冰冰，更是在2017新春之际登上了美国《时代周刊》封面，真的是旺到挡都挡不住啊。
导语：新的一年大家准备好迎接满满的好运了吗？今天，就将12星座2017幸运色献上。新年开春第一件衣服不如就买自己的幸运色吧~好的开始，幸运一年！（内容来源于：时尚cosmo）白羊座（3
导语：时装终极梦想是什么？一定是高级定制。高级定制的法语叫HauteCouture——作为奢华的代名词，它美轮美奂、精致细腻，但在背后凝聚了无数设计师与工匠们的心血。那么一条裙子要耗
从定位上看，前面连续发了3辆车，按照每站大约3-5分钟计算，这一趟车让乘客在寒风中应该等了15分钟左右
大智路看到一位男士，头发中间竖起很像鸡冠，染成红色则更像了，这也给节日的街头增添了不少“鸡”祥喜庆
东湖阳光向西进入枫多山西的地方是谁设置了栏杆，给汽车进入绿道留的口子？为什么要拦住自行车进入绿道
中午经过蔡甸第六小学东侧围墙的人行道，看到路边停放着一节厢式车的后挂厢，底部竟然只用一根木头支持
今天突然接到一电话告知：你的手机如果接到短消息，要你打开任何链接，千万别打开，如果点开就直接中毒