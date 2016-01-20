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2016年在全国投资增幅放缓，民间投资持续乏力的背景下，湖北推出一系列政策措施，把扩大有效投资作为主抓手，把项目建设作为主战场，稳增长、促转型。
有一种欢喜叫春节回家，有一种感动叫贺岁礼物。2017鸡年新春前夕，记者在汉口火车站，用镜头记录下南来北往旅客的身影，以及他们捎上的新年问候。
太阳使出洪荒之力已温暖大家一周，敬业的它还会值班到初一，让大家过个暖暖的除夕和大年初一。不过，初二起天气大变，冷空气活跃，风雨雪要出来活动，一直持续到初六。
2016年5月，有媒体拍到陈冠希与超模秦舒培在街头亲吻，二人恋情曝光。之后，陈冠希便默认了恋情，还为护女友在微博上怒骂林志玲。
春节的脚步越来越近，武汉地铁为方便乘客，现将原计划只停靠大站的“大站快车”，调整为每一站都正常停靠。
除夕夜，春晚是个必不可少的节目，春晚准备得怎么样了呢？今天，2017央视春晚主持人阵容发布。
武汉是一座美丽的、有温度的城市，当远方的朋友来武汉做客，我们如何接待？以下是武汉的个人简历，我住在中国中心地带，别个都说我“九省通衢”，克哪里都超级方便！虽然我看上克还蛮年轻，其实我已经3500岁鸟，从春秋时期开始就是军事商业重镇。
1年的时间，365天、8760小时、31536000秒 每一分一秒都记录着过去的往事，说长也长，说短其实也很短，一年到头，我们都有份自己的工作总结，湖北也有！这是湖北2016年的年度总结，帮你更深入的了解她！
你只看过现在热闹的大武汉。你知道它几天后前的景象吗？武汉将产生翻天覆地的变化！一年一度的人类大迁徙在这几天上演，据说：“将近500万人离开武汉回乡过年！当他们离开武汉回家过年，武汉将要变成一座 空城 了！
火车站，透视着每一个城市平凡人的动容瞬间，有情意难舍，有殷切期盼，有艰辛与无助，也有守候与温暖……在这个夹杂着各种人间冷暖，各种情愫百味的流动空间里，嘈杂喧嚣满载着浓浓情意并行，开启了每一个人的春节回家路。
武汉“新书记”一锤定音：启动规划建设长江新城。长江新城的规划面积应在20平方公里以上，无疑将是武汉未来五年投资建设的焦点，更是江城的“金名片”，各种界500强将在此安设。通俗点，新城应该聚财气和人气，也就是未来武汉最名副其实的土豪区！住在这里的武汉吖，你们要发达了！
眼看着就要过年了，还剩一天！还剩一天！还剩一天！相信很多小伙伴已经提前进入，无心工作学习、坐等放假模式了，这几天，湖北的天气也是好到炸！阳光普照大地，处处洋溢着过年的喜悦气氛！小伙伴们别高兴的太早了，冷空气到货，天气将“乱套”。
昨天上午，一则“女子丽江遭暴打”的新闻登上了微博热搜头条，微博用户@琳哒是我 昨晚21:57发微博称 ：2016年11月11日在丽江旅游时，凌晨3:30在宁蒗烧烤摊遭到一群男子的无端殴打，伤势严重并导致毁容！
在这个寒冷的冬季，你一定会为选择温度还是风度而头疼，不放来看看明星们的搭配，用披肩领大衣保暖的同时还可以显瘦。 明星示范明星示范
2017春夏巴黎高级定制时装周已经拉开帷幕，作为首日的亮点，景甜惊艳亮相Christian Dior2017春夏高订秀。本季高定时装周第一日便百花齐放
最近，在《歌手》里夺冠的哈萨克斯坦歌手迪玛希成为2017年我们新上任的国民老公，一首《一个忧伤者的求救》惊艳四座，关键是，这位94年的进
从头道街上轻轨，站台没几个人，车内都有空位，城市开始空了。大学生和打工者回家了，一下少了二三百万人
下午在一六一医院出口堵了快一刻钟，小车从这里走立交桥下面穿过去过马路，请问这样横穿行车道合规吗？
友谊大道成群的鸟在天空盘旋，时儿落在电线上，时儿落在树上。有的人说是麻雀，有的人说不对麻雀比这个小
早上到解放公园看见摆放了很多的郁金香花和独特的造型，开阔地带也看见已经很多造型成功的各色花海模型
友谊大道才华街公交站，很多人在没有斑马线的地方乱穿行，这些汽车看起来是停着在，实际上有的车是缓行